به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ امید گوهری گفت: این طرح با محوریت مرمت‌زدایی، آبرسانی و بهبود راه ارتباطی، در قالب قرارگاه جهادی آبادگران اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه روستای حناشور به‌عنوان روستای هدف و پایلوت طرح محرومیت‌زدایی انتخاب شده است بیان کرد: مهم‌ترین محور این برنامه، حل مشکل جاده ورودی روستاست. این مسیر به دلیل صعب‌العبور بودن، ارتباط روستا با مناطق مجاور و شهرستان دشتی را با اختلال جدی مواجه کرده است.

گوهری افزود: مسیر فعلی ۲۸ کیلومتری با بازگشایی یک مسیر دو کیلومتری جدید به شکل چشمگیری کوتاه خواهد شد و عملیات اجرایی آن طی ۱۰ روز آینده آغاز می‌شود؛ اقدامی که تأثیر مستقیم در بهبود اقتصاد منطقه، دسترسی عمومی و کاهش محرومیت در بخش شُنبه و طسوج خواهد داشت.

وی یکی دیگر از محور‌های اساسی این طرح را رفع بحران آب دانست و گفت: با همکاری آبفا و آب منطقه‌ای، تدابیری برای تسریع آبرسانی و حل مشکلات کوتاه‌مدت و میان‌مدت آب روستا و روستا‌های اطراف گرفته شده است.

گوهری گفت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز در قالب اجرای طرح هادی و ارائه خدمات فنی و مهندسی، در این برنامه نقش‌آفرینی می‌کنند و عملیات عمرانی مربوط به این طرح طی روز‌های آینده آغاز خواهد شد.