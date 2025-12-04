پخش زنده
براساس هشدار زرد هواشناسی آذربایجان غربی با ورود سامانه بارشی از یکشنبه هفته آتی، بارش باران و برف، وزش باد شدید و مه گرفتگی استان را فرا میگیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در هشدار زرد شماره ۳۵ هواشناسی آذربایجان غربی آمده است: براساس بررسی آخرین نقشههای پیش یابی و با فعالیت امواج تراز میانی جو، وضعیت جوی استان همراه با بارش متناوب باران و برف و وزش باد شدید موقتی پیش بینی میشود.
زمان شروع مخاطره بارش باران وبرف، وزش باد شدید و مه گرفتگی یکشنبه (۱۴۰۴/۰۹/۱۶) است که تا اواخر هفته آینده در کلیه مناطق استان ادامه دارد.
در اثراین مخاطره احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانه ها، لغزندگی در جادههای مواصلاتی و کولاک برف و کاهش دید افقی وجو دارد.
در این شرایط آمادگی دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران - احتیاط در ترددهای شهری و جادهای - خودداری از تردد و اتراق در حاشیه رودخانهها و مسیلها و احتیاط در فعالیتهای کوهنوردی- پاکسازی دهانه پلها و لایروبی کانالها و آبروها- اطمینان از استحکام سازههای موقت و تابلوهای تبلیغاتی- توجه به توصیههای کارشناسان جهاد کشاورزی ضروری است.