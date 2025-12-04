پخش زنده
وزیر راه و شهرسازی، با تأکید بر جایگاه تاریخی، فرهنگی و اجتماعی زنان ایران، نقشآفرینی آنان را یکی از مؤلفههای اصلی پیشرفت کشور دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ فرزانه صادق، با اشاره به نامگذاری این روز به نام همسران و مادران شهدا، روایت مادر چهار شهید کربلا را نمونهای از قدرت نقش مادری و اثرگذاری زنانه دانست و افزود: هر آنچه الگوی ماست، برآمده از نقش ماندگار زنان در طول تاریخ است؛ نقشی که با عملکرد پیشکسوتان، بانوان مذهبی، نخبگان و فعالان امروز ادامه یافته است.
وی با اشاره به حضور مادر شهیدی با بیش از ۴۰ سال داغ فرزند، در نشست گفت: این مادران، امروز نیز با مشاهده پیشرفت زنان، دلشان شاد میشود؛ پیشرفتی که به برکت هدایتهای امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب و تأکید ایشان بر حضور زنان در حاکمیت شکل گرفته است.
زنجان؛ استانی با هویت فرهنگی و اجتماعی ویژه
صادق، عزاداریهای زنجان را دارای کارکردهای فرهنگی، اجتماعی و حتی کالبدی دانست و تأکید کرد: این ویژگیها، ظرفیتهای متمایز استان را نشان میدهد. تنوع فرهنگی در همه استانها، از جمله زنجان، بخشی از عظمت ایران است؛ همان ظرفیتی که در دوران هشت سال دفاع مقدس و حتی در جنگ ۱۲ روزه اخیر بار دیگر نمایان شد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به دادههای ارائهشده توسط بانوان استان گفت: این ظرفیت مولد باید در سیاستگذاریها منعکس شود.
وی با اشاره به ظرفیت خیرین و نیکوکاران برجسته، از جمله بدرالملوک امام که سرپرستی ۶ هزار ایرانی را بر عهده دارد، گفت در حوزه واگذاری زمین برای فعالیتهای اجتماعی اقدامات لازم انجام خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی مشارکت بانوان در ساخت مدارس، فعالیتهای اقتصادی، تبدیل برندهای محلی به برندهای ملی و بینالمللی، و توان علمی دانشمندان استان بهویژه در دانشکده علوم پایه را نشانه توان اثرگذاری فراگیر زنان دانست.
صادق همچنین به ارزش هنر فاخر زنجان مانند ملیلهکاری اشاره کرد و گفت: این هنرها ترجمان «شور و شعور حسینی» هستند.
وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: بانوان نباید از هجمههای مبتنی بر جنسیت هراسی داشته باشند و باید با انگیزه و قدرت مسیر را ادامه دهند.
وی نقش زنان در تربیت نسل آینده را مهم دانست و گفت: همانگونه که نسل گذشته جوانان دفاع مقدس را تربیت کرد، امروز نیز نوجوانان این سرزمین در جریان جنگ ۱۲ روزه نشان دادند که توان تربیت نسل مقاوم ادامه دارد.
صادق با بیان اینکه روایت اقدامات بانوان بخشی از جهاد تبیینی مورد تأکید مقام معظم رهبری است، گفت: اگر اقدامات مهم روایت نشود، امکان تکثیر آن کاهش مییابد؛ اما روایت درست امید را در دل مردم تقویت میکند و امید، سرمایه اصلی کشور است.
وی ضمن ابراز خرسندی از این نشست، بانوان نخبه زنجانی را سرمایههای ارزشمند ایران معرفی کرد.