بازی تیم بسکتبال کاله مازندران برابر تیم پایش پارت شاهرود در هفته دهم لیگ برتر که قرار بود امروز در آمل برگزار شود، به دلیل کناره‌گیری تیم شاهرود از لیگ لغو شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرپرست تیم بسکتبال کاله مازندران از لغو بازی خانگی تیمش برابر تیم انتهای جدولی پایش پارت شاهرود از هفته دهم مسابقات لیگ برتربسکتبال باشگاه‌های کشور خبر داد.

محمود امین اللهی گفت: نامه لغو بازی دو تیم کاله مازندران وپایش پارت شاهرود از سوی سازمان لیگ فدراسیون بسکتبال به باشگاه کاله مازندران نیز ابلاغ شد.

وی افزود: قرار بود بازی تیم‌های کاله مازندران و پایش پارت شاهرود از ساعت ۱۷:۳۰ عصر پنجشنبه به میزبانی تیم کاله درسالن ورزشی پیامبراعظم آمل برگزار شود که با کناره گیری نماینده شاهرود ازلیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور، این بازی برگزار نمی‌شود.

سرپرست تیم بسکتبال کاله مازندران، ازعلت کناره گیری تیم پایش پارت شاهرود اظهار بی اطلاعی کرد و درخصوص نتیجه این مسابقه نیز تصریح کرد، با انصراف قطعی نماینده شاهرود از ادامه مسابقات وجدول لیگ برتربسکتبال باشگاه‌های کشور، فدراسیون بسکتبال درنتیجه دیگرتیم‌هایی که با تیم پایش پارت مسابقه دادند، را نیز تغییر خواهد داد.

امین اللهی اضافه کرد، بهرحال تیم کاله مازندران در روز‌های گذشته تمرینات گروهی خود را زیرنظر " فرزاد کوهیان " سرمربی ودیگراعضای کادرفنی درآمل برگزار کرده وآماده این بازی خانگی بود.

تیم کاله مازندران درهفته یازدهم ونیم فصل نخست این رقابت‌ها روز دوشنبه دربازی بیرون از خانه روز دوشنبه ۱۷ آذر در شهر جهرم میهمان تیم نفت وگاز زاگرس جنوبی است.

تا پایان هفته نهم رقابت‌های لیگ برتربسکتبال باشگاه‌های کشور تیم کاله مازندران با کسب ۱۶ امتیاز بعد از تیم استقلال ۱۸ امتیازی در رده دوم جدول رده بندی این مسابقات قرار دارد.