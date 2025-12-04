گام مشترک قوه قضائیه و دولت برای کاهش آسیبهای اجتماعی
با حضور رئیس کل دادگستری استان و بخشنده دادستان مرکز استان، «مرکز شوق زندگی» در درهشهر افتتاح شد، این حرکت بخشی از برنامه راهبردی قوه قضائیه و دولت برای کنترل و پیشگیری هدفمند از آسیبهای اجتماعی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «عمران علیمحمدی» رئیس کل دادگستری استان در آیین افتتاح این مرکز با اشاره به نقش موثر نهادهای حمایتی در کاهش آسیبهای اجتماعی گفت: یکی از برنامههای مهم و مشترک قوه قضائیه و دولت برای کنترل و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی راه اندازی مراکز شوق زندگی در همه شهرستانهای استان است
وی تصریح کرد: مراکز شوق زندگی نمادی از تعامل و هم افزایی دستگاه قضایی، سازمان بهزیستی و موسسات غیر دولتی است که با هدف تجمیع همه نهادهای حمایتی در یک مکان برای ارائه خدمات و با حمایت دستگاه قضا با سرعت و دقت بیشتر در جهت پیشگیری از آسیبهای اجتماعی راه اندازی میشوند.