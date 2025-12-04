استاندار قزوین در سفر به الموت شرقی، ضمن حضور در یادواره ۲۰۰ شهید معلم‌کلایه و ادای احترام به مقام شامخ شهدا، بر توسعه همه‌جانبه این منطقه و ارتقای آن به شهرستان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، صبح امروز پنجشنبه، محمد نوذری استاندار قزوین در سفری به منطقه الموت شرقی، ضمن حضور در یادواره ۲۰۰ شهید این بخش و دو شهید گمنام در شهر معلم‌کلایه، به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد. این مراسم با حضور خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، مسئولان استان و اقشار مختلف مردم در مصلی معلم‌کلایه برگزار شد.

استاندار قزوین در سخنانی شهدا را ستون اصلی امنیت و اقتدار کشور دانست و تأکید کرد: «یاد و نام شهدا چراغ راه ماست و مسئولان وظیفه دارند با عدالت و خدمت صادقانه مسیر آنان را ادامه دهند.» وی همچنین با اشاره به فداکاری مادران و همسران شهدا، نقش آنان را در تداوم عزت و امنیت کشور ستود.

نوذری در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی الموت، بر توسعه همه‌جانبه این منطقه و ارتقای آن به شهرستان تأکید کرد.

وی ثبت جهانی قلعه تاریخی الموت را فرصتی برای رونق گردشگری دانست و از اختصاص ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه راه قزوین – الموت – تنکابن خبر داد.

در این مراسم، حجت‌الاسلام حامد داوودی امام جمعه معلم‌کلایه، شهدا را پرچمداران اسلام معرفی کرد و سردار رفیعی آتانی فرمانده سپاه صاحب‌الامر قزوین نیز با اشاره به نقش شهدا در استقامت کشور گفت: «الموت منطقه‌ای عالم‌خیز است که مردان تأثیرگذار بسیاری را تقدیم انقلاب کرده است.»

در پایان مراسم، از مادران و همسران شهدا تجلیل شد و بر لزوم توجه به عمران و آبادانی الموت شرقی، مقابله با فساد و مسئولیت‌پذیری در قبال آینده تأکید گردید.

الموت شرقی هم‌اکنون رتبه نخست بزرگداشت یادواره‌های شهدا در استان قزوین را به خود اختصاص داده است.