استاندار قزوین در سفر به الموت، ضمن حضور در یادواره ۲۰۰ شهید معلم‌کلایه و ادای احترام به مقام شامخ شهدا، بر توسعه همه‌جانبه این منطقه و ارتقای آن به شهرستان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، صبح امروز پنجشنبه، محمد نوذری استاندار قزوین در سفری به منطقه الموت، ضمن حضور در یادواره ۲۰۰ شهید این بخش و دو شهید گمنام در شهر معلم‌کلایه، به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد. این مراسم با حضور خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، مسئولان استان و اقشار مختلف مردم در مصلی معلم‌کلایه برگزار شد.

استاندار قزوین در سخنانی شهدا را ستون اصلی امنیت و اقتدار کشور دانست و تأکید کرد: «یاد و نام شهدا چراغ راه ماست و مسئولان وظیفه دارند با عدالت و خدمت صادقانه مسیر آنان را ادامه دهند.» وی همچنین با اشاره به فداکاری مادران و همسران شهدا، نقش آنان را در تداوم عزت و امنیت کشور ستود.

نوذری در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی الموت، بر توسعه همه‌جانبه این منطقه و ارتقای آن به شهرستان تأکید کرد.

وی ثبت جهانی قلعه تاریخی الموت را فرصتی برای رونق گردشگری دانست و از اختصاص ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه راه قزوین – الموت – تنکابن خبر داد.

در این مراسم، حجت‌الاسلام حامد داوودی امام جمعه معلم‌کلایه، شهدا را پرچمداران اسلام معرفی کرد و سردار رفیعی آتانی فرمانده سپاه صاحب‌الامر قزوین نیز با اشاره به نقش شهدا در استقامت کشور گفت: «الموت منطقه‌ای عالم‌خیز است که مردان تأثیرگذار بسیاری را تقدیم انقلاب کرده است.»

در این مراسم، از مادران و همسران شهدا تجلیل شد و بر لزوم توجه به عمران و آبادانی الموت شرقی، مقابله با فساد و مسئولیت‌پذیری در قبال آینده تأکید گردید.

الموت شرقی هم‌اکنون رتبه نخست بزرگداشت یادواره‌های شهدا در استان قزوین را به خود اختصاص داده است.

استاندار قزوین در ادامه سفر به منطقه الموت، به الموت غربی رفت و در دهستان رجایی‌دشت مورد استقبال گرم اهالی و مسئولان محلی قرار گرفت.

نوذری برای دیدار با مردم شریف رجایی‌دشت، بررسی مسائل و مطالبات منطقه و گفت‌وگوی رو در رو با اهالی در مسجد صاحب الزمان (عج) حضور پیدا کرد

وی بیان کرد:تکمیل محورهای دسترسی الموت شرقی و غربی، یکی از برنامه‌های استان جهت رونق گردشگری و کاهش محرومیت است.

استاندار با اشاره به مطالبه اصلی مردم رجایی‌دشت در حوزه راه گفت: جاده مهم‌ترین گره توسعه الموت است و با جدیت پیگیری می‌شود.

وی از معاونت عمرانی استانداری خواست جلسه ویژه‌ای برای بررسی مشکلات راه‌های روستایی برگزار کند و افزود: اتصال الموت به گیلان نقش مهمی در شکستن محرومیت و رونق گردشگری منطقه خواهد داشت.

استاندار تأکید کرد: در سفر رئیس‌جمهور به استان بخشی از اعتبارات توسعه روستایی مصوب شده برای رفع همین مشکلات پیش‌بینی شده است.

نوذری با اشاره به دغدغه‌های اهالی رجایی‌دشت در حوزه‌های مختلف گفت: مسائل و مشکلات آب، کشاورزی، بهداشت و موضوعات مرتبط با معدن منطقه در جلسه‌ای کارشناسی باید بررسی و تصمیم‌گیری شود ،استاندار دستور داد جلسه‌ای با حضور بخشدار، شوراها و مدیران کل برگزار شود تا مسائل فنی به‌صورت دقیق جمع‌بندی شود.

وی با تأکید بر توجه ویژه دولت به مناطق روستایی افزود: در سفر رئیس‌جمهور بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان تفاهم‌نامه برای توسعه استان امضا شد که بخشی از آن به حوزه آب، کشاورزی و روستاها اختصاص دارد.