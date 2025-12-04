به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ در این مراسم که با حضور مدیر جهاد کشاورزی، رئیس شورای اسلامی شهر، شهردار، رؤسای اداره‌های محیط‌زیست، منابع طبیعی و آبخیزداری، دهیاران و شورا‌های روستا، کشاورزان پیشرو، کارشناسان بخش خصوصی آزمایشگاه آب و خاک و جهاد کشاورزی در سالن اجتماعات هنرستان کاردانش شاهیندژ برگزار شد، مدیر جهاد کشاورزی و رئیس اداره محیط‌زیست شاهیندژ درباره نقش خاک در الگوی کشت و امنیت غذایی، ترویج فرهنگ حفاظت و بهره‌برداری پایدار از خاک و همچنین استفاده از ظرفیت‌های شهری برای حفاظت از خاک و منابع ملی تاکید کردند.

مسئول آزمایشگاه معتمد محیط‌زیست شاهیندژ هم گزارشی از فعالیت‌های این مجموعه در حوزه خاک ارائه کرد.