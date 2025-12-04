پخش زنده
در پی یک نظرسنجی در اروپا معلوم شد نیمی از مردم این قاره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را دشمن اروپا میدانند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ موسسه نظرسنجی "آژانس کلاستر ۱۷" یک نظرخواهی به سفارش سازمان مناظرهای "لو گراند کانتیننت" که در پاریس است در ۹ کشور اروپایی انجام داد که براساس آن، حدود نیمی از مردم دونالد ترامپ را دشمن اروپا نامیدند.
در گزارش این نظرسنجی آمده است همچنین نیمی از مردم معتقدند خطر جنگ با روسیه زیاد است و سه چهارم خواهان ماندن در اتحادیه اروپایند.
در این نظرسنجی، بیش از دو سوم اروپائیان بر این باورند که کشورشان در صورت وقوع جنگ با روسیه، نمیتواند از خود دفاع کند.
گاردین نوشت، براساس این نظرسنجی تقریباً سه چهارم پاسخ دهندگان گفتهاند که خروج از اتحادیه به انگلیس آسیب زده است.
روزنامه گاردین افزود، پروفسور "ژان ایو دورماگن"، استاد علوم سیاسی و بنیانگذار موسسه نظرسنجی "آژانس کلاستر ۱۷" گفت: "اروپا نه تنها با خطرهای فزاینده روبروست، بلکه در حال تغییر در محیط تاریخی، ژئوپلیتیک و سیاسی خود است. تصویر کلی این نظرسنجی، اروپایی را نشان میدهد که مضطرب و عمیقاً از وضعیت آینده خود نگران و نیز از آسیبپذیریهایش کاملا آگاه است و تلاش میکند تا خود را درباره آینده، مثبت نشان دهد. "
نتیجه این نظرسنجی همچنین نشان داد که به طور متوسط ۴۸ درصد از مردم در ۹ کشور، ترامپ را به عنوان یک دشمن آشکار میبینند. بیشترین نگرش منفی درباره ترامپ با ۶۲ درصد در بلژیک و ۵۷ درصد در فرانسه دیده میشود که با ۳۷ درصد در کرواسی و ۱۹ درصد در لهستان همراه است.
گاردین نوشت، پروفسور "ژان ایو دورماگن" میگوید:" ترامپیسم در سراسر قاره اروپا، آشکارا یک نیروی متخاصم تلقی میشود. این حال، اروپاییها هنوز رابطه با آمریکا را از نظر راهبردی مهم میدانند، وقتی از آنان پرسیده شد که اتحادیه اروپا باید چه موضعی در قبال دولت آمریکا بگیرد؟ محبوبترین گزینه (۴۸درصد) مصالحه بود.
براساس نتایج این نظرسنجی که در کشورهای فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، آلمان، لهستان، پرتغال، کرواسی، بلژیک و هلند انجام شد، اکثریت نسبی (۵۱ درصد) از مردم این کشورها احساس میکنند خطر جنگ علنی با روسیه در سالهای آینده زیاد است و ۱۸ درصد آن را بسیار بالا میدانند.
به نوشته گاردین، پروفسور "ژان ایو دورماگن" میگوید چنین نتیجهای، تا چند سال پیش غیرقابل تصور بود و نشان میدهد تغییر افکار اروپایی به سمت یک رژیم ژئوپلیتیکی جدید است که در آن، امکان درگیری مستقیم در این قاره، اکنون به طور گسترده پذیرفته شده است.
در انگلیس نیز قشرهای مختلف مردم این کشور در هر دو سفر رسمی ترامپ بنا بر اعلام نهادهای مدنی و صلح طلب از جمله ائتلاف ضد جنگ و ائتلاف ضد سلاحهای هستهای و حامیان محیط زیست بزرگترین تظاهرات ضد یک رئیس جمهور را در خیابانهای مرکزی پایتخت این کشور به راه انداختند و خواستار خروج فوری او از کشورشان شدند.