وزیر راه و شهرسازی در سفر به زنجان، با حضور در کوی زیتون روند اجرای طرح‌های مسکن حمایتی را بررسی کرد و هم‌زمان مجموعه‌ای از طرح‌های نهضت ملی مسکن و طرح‌های زیربنایی و عمرانی استان را افتتاح کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، امروز پنجشنبه ۱۳ آذرماه در سفر یک‌روزه به زنجان از سایت مسکن حمایتی کوی زیتون بازدید کرد.

وی در جریان این بازدید، از نزدیک در جریان روند اجرای واحدهای نهضت ملی مسکن در شهر زنجان قرار گرفت.

در برنامه‌های این سفر، افتتاح متمرکز ۴۵۷۷ واحد نهضت ملی مسکن شامل ۳۰۰۰ واحد روستایی و ۱۵۷۷ واحد شهری نیز پیش‌بینی شده است.

کلنگ‌زنی پروژه‌های روبنایی طرح نهضت ملی مسکن، آغاز عملیات ۲۰ کیلومتر از محور زنجان–تاکستان و عملیات بهسازی محور قیدار–ابهر از دیگر بخش‌های این برنامه است.

همچنین عملیات اجرایی پل راه‌آهن قربلاغ و مسیر ارتباطی آن نیز امروز آغاز می‌شود.

به گفته سعید شاهین‌فر، مدیرکل راه و شهرسازی زنجان، تاکنون ۱۳ هزار واحد شهری در استان به مرحله انتخاب واحد رسیده‌اند.

وی اعلام کرد ۹۷۴۹ واحد وارد مرحله عقد قرارداد شده و ۹۰۱۱ واحد نیز برای تقسیط به بانک معرفی شده‌اند.

شاهین‌فر تأکید کرد تأمین زیرساخت‌هایی نظیر آب، برق، گاز و فاضلاب طبق قانون جهش تولید مسکن باید هم‌زمان با تکمیل واحدها توسط دستگاه‌های خدمات‌رسان انجام شود.

وی افزود: در صورت تأمین اعتبارات لازم، پروژه‌های انبوه‌سازی حمایتی تا پایان سال ۱۴۰۵ تکمیل خواهد شد.