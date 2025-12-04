پخش زنده
جانشین فرماندهی انتظامی قم گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با توقیف یک کامیون، بیش از ۱۰۹ کیلوگرم تریاک کشف کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،سرهنگ منوچهر نصیری با اشاره به اینکه در پی پیگیریهای اطلاعاتی ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، مشخص شد یک قاچاقچی قصد دارد محموله مواد مخدر را از استانهای جنوبی به مقصد استانهای شمالی کشور منتقل کند و مسیر خود را از محور مواصلاتی قم عبور دهد گفت: ماموران با هماهنگی مقام قضایی به محورهای مواصلاتی اعزام شدند و در محور دلیجان - سلفچگان، کامیون حامل بار قانونی مواد اولیه کاشی و سرامیک را شناسایی و متوقف کردند.
وی افزود: در بازرسی از این خودرو، ۱۰ بسته مواد مخدر از نوع تریاک به وزن ۱۰۹ کیلو و ۳۵۰ گرم کشف و راننده آن دستگیر شد.