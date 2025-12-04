پخش زنده
فدراسیون جهانی تیراندازی آخرین رده بندی تیراندازان در پایان ماه نوامبر را اعلام کرد که نتایج مسابقات قهرمانی جهان که در مصر برگزار شد، در این رده بندی تاثیر داشت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس رده بندی جهانی، هانیه رستمیان در تپانچه ۲۵ متر و ۱۰ متر به ترتیب در جایگاه هفتم و هشتم قرار گرفت و بهترین جایگاه را در بین تیراندازان کشورمان دارد. وحید گلخندان نیز در تپانچه ۱۰ متر مردان در بین ۲۰ تیرانداز برتر قرار دارد.
نکته قابل توجه ورود محمدمهدی طهماسبی و سامیه یاسی به رده بندی جهانی است.
رده بندی تیراندازان کشورمان در رده بندی جهانی به شرح زیر است:
تفنگ ۱۰ متر مردان:
۲۷- امیر محمد نکونام
۵۹- محمد مهدی طهماسبی
۸۱- پوریا نوروزیان
۱۳۱- هادی غرباقی
تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت:
۴۰-امیر محمد نکونام
۹۹- پوریان نوروزیان
تپانچه ۱۰ متر مردان:
۱۵- وحید گلخندان
۶۹- جواد فروغی
۷۹- امیر جوهری خو
تراپ مردان:
۸۶- محمد بیرانوند
۱۷۸- امیر حسین آقازاده
تفنگ ۱۰ متر بانوان:
۴۷- شرمینه چهل امیرانی
۱۱۱- فاطمه امینی
۱۱۶- نجمه خدمتی
تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت بانوان:
۵۱- نجمه خدمتی
۱۲۰- فاطمه امینی
تپانچه ۱۰ متر بانوان:
۸- هانیه رستمیان
۴۸- سامیه یاسی
۹۲- مینا قربانی
۱۲۶- گلنوش سبقت الهی
تپانچه ۲۵ متر بانوان:
۷- هانیه رستمیان
۹۰- گلنوش سبقت الهی
تراپ بانوان:
۷۴- مرضیه پرورشنیا