جایگاه هفتم و هشتم رستمیان در جهان، گل‌خندان در جمع ۲۰ تیرانداز برتر

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس رده بندی جهانی، هانیه رستمیان در تپانچه ۲۵ متر و ۱۰ متر به ترتیب در جایگاه هفتم و هشتم قرار گرفت و بهترین جایگاه را در بین تیراندازان کشورمان دارد. وحید گل‌خندان نیز در تپانچه ۱۰ متر مردان در بین ۲۰ تیرانداز برتر قرار دارد.

نکته قابل توجه ورود محمدمهدی طهماسبی و سامیه یاسی به رده بندی جهانی است.

رده بندی تیراندازان کشورمان در رده بندی جهانی به شرح زیر است:

تفنگ ۱۰ متر مردان:

۲۷- امیر محمد نکونام

۵۹- محمد مهدی طهماسبی

۸۱- پوریا نوروزیان

۱۳۱- هادی غرباقی

تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت:

۴۰-امیر محمد نکونام

۹۹- پوریان نوروزیان

تپانچه ۱۰ متر مردان:

۱۵- وحید گل‌خندان

۶۹- جواد فروغی

۷۹- امیر جوهری خو

تراپ مردان:

۸۶- محمد بیرانوند

۱۷۸- امیر حسین آقازاده

تفنگ ۱۰ متر بانوان:

۴۷- شرمینه چهل امیرانی

۱۱۱- فاطمه امینی

۱۱۶- نجمه خدمتی

تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت بانوان:

۵۱- نجمه خدمتی

۱۲۰- فاطمه امینی

تپانچه ۱۰ متر بانوان:

۸- هانیه رستمیان

۴۸- سامیه یاسی

۹۲- مینا قربانی

۱۲۶- گلنوش سبقت الهی

تپانچه ۲۵ متر بانوان:

۷- هانیه رستمیان

۹۰- گلنوش سبقت الهی

تراپ بانوان:

۷۴- مرضیه پرورش‌نیا