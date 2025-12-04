به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، آیین بدرقه کاروان دانش‌آموزی راهیان نور با حضور مسئولان شهرستان در محل گلزار شهدای شهرستان راور برگزار شد و دو دستگاه اتوبوس حامل ۹۰نفر از دانش‌آموزان پسر مدارس متوسطه، عازم سرزمین معنویت، عشق و ایثار شدند.

در این مراسم بر اهمیت تداوم این اردوهای معرفتی در انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل نوجوان تأکید شد.

روح الله شهدا نژاد فرماندار شهرستان راور ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام گفت:«اردوهای راهیان نور فرصتی ارزشمند برای تبیین فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت فراهم آورده و این سفر معنوی، بستری مناسب برای پیوند نسل جوان با آرمان‌های بلند شهدا و درک عمیق‌تر از تاریخ پرافتخار دفاع مقدس است.»

وی افزود: این سفر پنج روزه با هدف آشنایی عمیق‌تر دانش‌آموزان با ارزش‌های دفاع مقدس برنامه‌ریزی شده است و در طول آن، زائران نوجوان از پادگان شهید زین‌الدین اندیمشک، یادمان شهدای هویزه، عملیات فتح‌المبین، معراج شهدای اهواز و دیگر مناطق عملیاتی جنوب کشور بازدید خواهند کرد.





