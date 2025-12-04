اعضای مرد ۴۶ ساله ارداقی ناجی جان بیماران نیازمند اهدا عضو شد
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین اعلام کرد : اهدای اعضای بدن یک مرد ۴۶ ساله ساکن ارداق، به بیماران در انتظار پیوند امید دوباره بخشید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،
سید حمیدرضا قافلهباشی با اعلام این خبر گفت: «کلیهها، کبد و نسوج این فرد پس از تأیید مرگ مغزی، برای پیوند به بیماران نیازمند اهدا شد.»
وی افزود: این اهدا عضو، سیزدهمین مورد ثبتشده در استان قزوین در سال ۱۴۰۴ است.
به گفته معاون درمان دانشگاه، زنده یاد در روز پنجم آذرماه ۱۴۰۴ بر اثر خونریزی مغزی در مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی بستری شد و علیرغم تمام تلاشهای کادر درمان، متأسفانه مرگ مغزی او در هشتم آذرماه 1404، پس از معاینات بالینی و انجام تست های تخصصی تأیید شد. عملیات برداشت اعضای حیاتی نیز روز نهم آذرماه در واحد فراهمآوری اعضای پیوندی بیمارستان مقصد در تهران انجام گرفت.
قافلهباشی ضمن ابراز همدردی با خانواده این مرحوم، از اقدام انساندوستانه و خداپسندانه آنان تقدیر کرد و از تلاشهای مستمر تیم شناسایی واحد پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی قزوین در پیشبرد این امر خیر قدردانی نمود.