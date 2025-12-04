پخش مستقیم فوتبال منچستریونایتد و وستهم از شبکه ورزش سیما و مستند «اردوگاه» برای نخستین بار از شبکه افق تقدیم علاقه مندان می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه ورزش در جریان رقابت‌های هفته چهاردهم لیگ برتر انگلیس، دیدار تیم‌های منچستر یونایتد و وستهم را امشب از ساعت ۲۳:۳۰ به صورت زنده پوشش خواهد داد.

شبکه ورزش پنجشنبه ۱۳ آذر از ساعت ۲۳:۳۰ در چارچوب رقابت‌های هفته چهاردهم لیگ برتر انگلیس فصل ۲۶_۲۰۲۵، جدال تماشایی بین دو تیم منچستر یونایتد و وستهم را با گزارشگری علیرضا دهقانی و به صورت زنده پخش می‌کند.

با توجه به قرار گرفتن تیم منچستر یونایتد در رده هفتم جدول، به سه امتیاز این مسابقه نیاز دارد.

در طرف مقابل، وستهم با ۱۱ امتیاز در رتبه هفدهم قرار گرفته و برای فاصله گرفتن از منطقه خطر باید تلاش کند.

شرایط حساس دو تیم در جدول، اهمیت این مسابقه را دوچندان کرده و انتظار می‌رود امشب شاهد جدالی جذاب بین این دو تیم باشیم.

مستند «اردوگاه»

مستند «اردوگاه» با روایت شکل‌گیری کمپ‌های اعتراض دانشجویی در آمریکا برای حمایت از مردم فلسطین، جمعه ۱۴ آذر ساعت ۱۵:۳۰ از شبکه افق سیما پخش می‌شود.

مستند «اردوگاه» به بررسی روند ایجاد کمپ‌ها و تجمعات دانشجویی در دانشگاه‌های مختلف آمریکا می‌پردازد؛ کمپ‌هایی که با هدف اعلام همبستگی با مردم مظلوم فلسطین برپا شده‌اند.

این مستند با مرور وقایع میدانی و روایت شاهدان عینی، به برخورد‌های خشن پلیس آمریکا با دانشجویان و سرکوب تجمعات مسالمت‌آمیز می‌پردازد.

«اردوگاه» برای نخستین بار از شبکه افق پخش می‌شود و تلاش دارد تصویری روشن از پشت‌پرده مقابله با صدای آزادی‌خواهانه دانشجویان در ایالات متحده ارائه دهد.

این مستند جمعه ۱۴ آذر ساعت ۱۵:۳۰ از شبکه افق سیما روی آنتن می‌رود.