معاونان وزیر راه و شهرسازی با حضور در محلات هدف بازآفرینی شهری سراوان، از روند پیشرفت سه طرح مهم آموزشی، ورزشی و سلامت که در این مناطق در حال اجراست، بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، دو معاون وزیر راه و شهرسازی، عبدالرضا گلپایگانی و سیدعبدالله ارجایی، با حضور در سراوان از سه پروژه شاخص بازآفرینی شهری در حاشیه این شهرستان بازدید کردند.

طرح های در دست اجرا شامل احداث مدرسه ۹ کلاسه در محله بخشان، سالن ورزشی در محله آزادی جنوبی و مرکز جامع سلامت سرجو است.

این طرح‌ها با هدف تقویت زیرساخت‌های آموزشی، ورزشی و سلامت محلات کم‌برخوردار سراوان در حال پیشرفت است.

مسئولان حاضر در این بازدید، این پروژه‌ها را از نمونه‌های اثرگذار بازآفرینی شهری در ارتقای کیفیت زندگی ساکنان دانستند.

به گفته آنان، تکمیل این پروژه‌ها می‌تواند نقش مهمی در بهبود شرایط زیست‌محیطی و افزایش امکانات خدماتی این مناطق ایفا کند.