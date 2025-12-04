رشد ۱۵ درصدی مصرف سوخت در یزد
رئیس انجمن صنفی جایگاهداران سوخت استان یزد: میانگین مصرف روزانه سوخت در ۶ ماهه نخست سال جاری در استان یزد نسبت به ۶ ماهه مدت مشابه در سال گذشته، ۱۵ درصد رشد داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
محمد شکیبزاده با اشاره به مصرف سوخت در استان یزد گفت: میانگین مصرف روزانه بنزین در ۶ ماهه نخست سال جاری در استان یزد ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر و میزان مصرف روزانه نفتگاز در همین مدت حدود ۴ میلیون لیتر بوده است که نسبت به ۶ ماهه مدت مشابه در سال گذشته، ۱۵ درصد رشد داشته است.
وی با اشاره به جایگاههای سوخت در استان یزد ادامه داد: ۴۳ جایگاه سوخت cng در استان یزد فعالیت دارند که ۱۳جایگاه به صورت دو منظوره خدماترسانی میکنند و ۳۰ جایگاه دیگر به صورت تک منظوره فعالیت دارند.
رئیس انجمن صنفی جایگاهداران سوخت استان یزد افزود: تقریباً ۴۰ درصد مصرف روزانه بنزین در استان یزد توسط کارتهای سوخت اضطراری که در اختیار جایگاهداران سوخت قرار گرفته است انجام میشود
وی ادامه داد: تعداد کارتهای اضطراری هر جایگاه براساس میزان فروش آن جایگاه تعیین میشود؛ به این معنا که جایگاههایی که فروش بیشتری دارند، کارتهای سوخت بیشتری دریافت میکنند تا بتوانند بدون وقفه پاسخگوی نیاز سوختی شهروندان باشند.
وی همچنین با اشاره به اهمیت فرهنگسازی در استفاده از کارتهای سوخت شخصی گفت: استمرار استفاده از کارتهای جایگاه به جای کارت شخصی میتواند در بلندمدت چالشهایی در مدیریت مصرف و برنامهریزیهای کلان سوخت ایجاد کند به همین دلیل تلاش بر این است که ضمن حفظ روند خدمترسانی، شهروندان نیز به استفاده بیشتر از کارتهای شخصی تشویق شوند.