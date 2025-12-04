به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، هواشناسی برای فردا در استان افزایش پوشش ابر و در برخی نواحی مه و کاهش دید پیش بینی کرده است.

از روز شنبه موج بارشی جدیدی استان را دربرخواهد گرفت که موجب افزایش ناپایداری در سطح استان خواهد شد.

فعالیت این سامانه بارشی تا روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت و از روز یکشنبه بارش‌ها در استان شدت می‌گیرد.

در این مدت احتمال رعدو برق، آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل‌ها و بارش برف در ارتفاعات وجود دارد.

در زمان فعالیت این سامانه بارشی دمای کمینه افزایش می‌یابد و در غالب مناطق استان دمای هوا بالای صفر درجه خواهد بود.