پخش زنده
امروز: -
حسین ذوالفقاری در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان گفت چیزی به نام کشت آزاد خشخاش وجود ندارد و اصلاً قابل بحث نیست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،در حالی که بحثهای پراکنده درباره احتمال بازگشت کشت خشخاش در هفتههای اخیر خبرساز شده، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با رد این شایعات گفت: ایران برای تأمین نیاز دارویی خود نیازی به کشت خشخاش ندارد و «شقایق اولیفرا» میتواند تا ۹۰ درصد مواد اولیه دارویی را تأمین کند.
حسین ذوالفقاری در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان گفت:ایران در حوزه تأمین مواد اولیه داروهای مخدر به نقطه تصمیم رسیده است؛ نقطهای که در آن کشت قانونی «شقایق اولیفرا» میتواند جایگزین هرگونه بحث درباره کشت خشخاش شود.
دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود:پیشنهاد فنی دولت اکنون بر کشت «شقایق اولیفرا» متمرکز است؛ گیاهی که محصولش قابل استحصال توسط کشاورز نیست، اما میتواند در چارچوب پروتکلهای سازمان ملل و زیر نظارت کامل، نیاز دارویی کشور را تأمین کند