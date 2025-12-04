تأکید استاندار ایلام بر استفاده از ظرفیت اجتماعی ایلات در حکمرانی استان
استاندار ایلام با تأکید بر اینکه مردم بزرگترین سرمایه نظام هستند، استفاده از ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی ایلات را در بهبود حکمرانی و پیشبرد توسعه استان ضروری دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام در نشست با بزرگان و ریشسفیدان ایل خزل، مردم را مهمترین سرمایه نظام عنوان کرد و گفت: بهرهگیری از ظرفیتهای اجتماعی و فرهنگی ایلات میتواند نقش مؤثری در روند حکمرانی و توسعه استان داشته باشد.
وی با اشاره به اهمیت اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی در مدیریت امور استان افزود: خدمترسانی مؤثر به مردم باید محور تصمیمگیری و اقدام تمامی مدیران باشد و استفاده از توان و جایگاه اجتماعی ایلها میتواند به تقویت این مسیر کمک کند.
کرمی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، بهویژه شهدای ایل خزل، رشادت و ایثارگری این ایل در روزهای آغازین جنگ تحمیلی را یادآور شد و تصریح کرد: امنیت امروز کشور حاصل خون پاک شهیدان است و تکریم آنان و حمایت از خانوادههای شهدا وظیفهای همگانی محسوب میشود.
در ادامه این نشست، بزرگان ایل و دیگر اعضای حاضر به مهمترین مطالبات مردم اشاره کردند؛ مسائلی همچون تقویت معیشت، توسعه زیرساختهای عمرانی و ایجاد فرصتهای شغلی برای جوانان از جمله درخواستهایی بود که مطرح شد و حاضران خواستار توجه ویژه دستگاههای اجرایی به این اولویتها شدند.