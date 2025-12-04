پخش زنده
بر اساس هشدار زرد هواشناسی آذربایجان غربی، با ورود سامانه بارشی از یکشنبه هفته آینده، بارش باران و برف، وزش باد شدید و مه گرفتگی استان را فرا میگیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ در هشدار زرد شماره ۳۵ هواشناسی استان آمده: براساس بررسی آخرین نقشههای پیش یابی و با فعالیت امواج تراز میانی جو، وضعیت جوی آذربایجان غربی همراه با بارش متناوب باران، برف و وزش باد شدید موقتی پیش بینی میشود.
این شرایط جوی از روز یکشنبه ۱۶ آذر شروع و تا اواخر هفته آینده در کلیه مناطق استان ادامه دارد.
در اثراین مخاطره احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانه ها، لغزندگی در جادههای مواصلاتی، کولاک برف و کاهش دید افقی وجو دارد.
بر این اساس، آمادگی دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران، خودداری از تردد و استراحت در حاشیه رودخانهها و مسیلها، احتیاط در فعالیتهای کوهنوردی، پاکسازی دهانه پلها، لایروبی کانالها و آبروها، اطمینان از استحکام سازههای موقت وتابلوهای تبلیغاتی و توجه به توصیههای کارشناسان جهاد کشاورزی ضروری است.