به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده ارشد انتظامی خراسان رضوی، در نخستین همایش تخصصی نهج‌البلاغه گفت: برگزاری این همایش نخستین پاسخ عملی به تأکید مقام معظم رهبری در ابتدای سال مبنی بر تمرکز بر نهج‌البلاغه است و در پی فراخوان انجام شده، ۴۲۹ اثر فاخر در حوزه‌های مقاله‌نویسی، شعر، نقاشی و فیلم کوتاه به دبیرخانه ارسال و در نهایت ۴۰ اثر برگزیده شد که امروز با حضور مهمانان از آنها قدرانی شد.

سردار محمدکاظم تقوی افزود: از برگزیدگان، ۱۶ نفر رتبه اول، ۱۳ نفر رتبه دوم و ۱۱ نفر رتبه سوم کسب کردند افتخار داریم حافظان و قاریان قرآن فرماندهی انتظامی استان در آخرین مسابقات کشوری فراجا به رتبه نخست دست یافتند و خراسان رضوی برای دومین سال متوالی در این عرصه پیشتاز شده است.

وی ادامه داد: از تلاش‌های رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان و همکاری گسترده پنج هزار نفر از کارکنان و خانواده‌های آنان در برنامه‌های قرآنی و فرهنگی قدردانی می‌کنم این مشارکت گسترده نویدبخش روز‌های ارزشمند برای مجموعه انتظامی استان است.

در این همایش نماینده ولی فقیه و امام جمعه مشهد نیز گفت: حرکتی که امروز در نهاد مقدس فراجا شکل گرفته از برگزاری مسابقات حفظ قرآن تا مسابقات همراه با تفسیر قرآن و نهج‌البلاغه در حقیقت در امتداد دعای ابراهیم است؛ همان دل‌هایی که او برگزیده شدنشان را از خدا خواست. این دل‌های سرباز و فداکار، همان مصداق «مِنَ النَّاسِ» هستند؛ دل‌هایی که عشق، معرفت و عمل را با هم جمع کرده‌اند.

آیت الله سید احمد علم الهدی افزود: اگر نیرو‌های نظامی، انتظامی و دفاعی ما وابستگی قلبی و معرفتی به اهل‌بیت نداشته باشند و تنها از روی وظیفه اداری عمل کنند، نمی‌توانند مدافعانی کامل برای انقلاب اسلامی باشند؛ انقلابی که بناست مقدمه‌ساز ظهور امام زمان (عج) باشد. اما خوشبختانه حرکت‌هایی که در فراجا و سایر نیرو‌های نظامی برای آشنایی با معارف اهل‌بیت انجام می‌شود، اقدامی ارزشمند و هویت‌ساز است و نیرو‌ها را در مسیر ولایی قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: چرا نهج‌البلاغه پس از قرآن چنین منزلتی دارد؟ زیرا در میان انبوه کتاب‌های حدیثی اهل‌بیت، نهج‌البلاغه ویژگی‌ای دارد که آن را در کنار قرآن قرار می‌دهد: جامعیت. این کتاب در همه عرصه‌ها ـ سیاست، اجتماع، فرهنگ، اخلاق، عبادت، زهد و تقوا ـ سخن مؤثر و روشنگر دارد. سخنان امیرالمؤمنین علیه‌السلام در نهج‌البلاغه نوعی اثرگذاری دارد که هیچ سخن دیگری جایگزینش نمی‌شود. بسیاری از خطبه‌های ایشان، به‌ویژه پس از جنگ‌های ناکثین، قاسطین و مارقین، بصیرت عمیقی در فتنه‌شناسی، شناخت راه حق و تشخیص جریان‌های انحرافی ارائه می‌دهد؛ بصیرتی که هیچ آموزش دیگری به این قدرت نمی‌تواند ایجاد کند.

نماینده ولی فقیه گفت: نهج‌البلاغه در کنار قرآن، مسیر بهره‌برداری از معارف الهی را روشن می‌کند قرآن سرچشمه معارف است و نهج‌البلاغه راه استفاده از این معارف را بیان می‌کند بنابراین کسی که با قرآن و نهج‌البلاغه آشنا شود، به کامل‌ترین صورت با ارزش‌های دینی آشنا خواهد شد.

وی تاکید کرد: در رأس همه وظایف فراجا، تأمین امنیت احکام خدا قرار دارد؛ امنیت دین، امنیت واجبات و ترک محرمات. متأسفانه به‌دلیل برخی بی‌توجهی‌ها و نیز تهاجم سنگین فرهنگی دشمن، امروز احساس امنیت نسبت به احکام الهی در جامعه کاهش یافته است. نهادی که چنین پیوندی با ذریه ابراهیم و اهل‌بیت دارد، باید تأمین امنیت احکام الهی را مهم‌ترین اولویت خود بداند.