به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در حالی که چند آب‌انبار تاریخی قزوین اخیراً مرمت و برای بازدید گردشگران آماده شده‌اند، یکی از شهروندان در تماس با سامانه ۱۶۲ از رها شدن برخی آب‌انبارها از جمله آب‌انبار مولاوردی‌خان در خیابان امام و آب‌انبار مصباح در ورودی امینیه خبر داد و گفت این بناهای ارزشمند به حال خود رها شده و حتی به زباله‌دانی تبدیل شده‌اند.

نورعلی معاون میراث فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان در گفت‌وگو با خبر 20 شبکه قزوین گفت: «این آب‌انبارها جزو موقوفات هستند و مالکیت آن‌ها در اختیار موقوفه‌هاست. ما در سال‌های گذشته نیز مکاتباتی داشته‌ایم و همچنان آماده‌ایم با موقوفه‌ها مشارکت کنیم تا مرمت و احیای این بناها انجام شود.»

وی افزود: «کلید این بناها در اختیار موقوفات است و در هفته آینده کلید بازار نیز به هیئت مسجدالنبی تحویل خواهد شد تا برای کاربری جدید برنامه‌ریزی کنند. اگر نیاز باشد، حتی هنرمندان صنایع دستی را در این مکان‌ها مستقر خواهیم کرد.»

معاون میراث فرهنگی تأکید کرد: «هرچند مالکیت خصوصی این بناها مانع اقدام مستقیم ماست، اما در قالب مشارکت آماده همکاری برای حفاظت و مرمت هستیم.»