به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ نادرخانی گفت: این طرح‌ها در مجموع با اعتبار ۲۱ میلیارد تومان از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، منابع داخلی و روستا‌های فاقد دهیاری، مشارکت اهالی و شرکت جی تی آی پارسیان اجرا شده است.

وی افزود: تامین، لوله کشی و احداث خط انتقال روستا‌های ترکانده و طهماسب آباد، احداث خط انتقال و یک باب مخزن ۵۰۰ متر مکعبی در روستای شکورآباد، حفر و تجهیز یک حلقه چاه به همراه احداث خط انتقال در روستای سرخه دیزج و احداث ۳.۵ کیلومتر خط انتقال به همراه احداث یک باب مخزن ذخیره آب در روستای پرنگین از جمله این طرح هاست.

مدیرعامل شرکت آبفا استان زنجان گفت: اصلاح و لایروبی قنات آب روستای سلمانکندی به طول ۱۲۰ متر، اصلاح شبکه توزیع آب و میله قنات روستای خرمدرق به طول ۳۰۰ متر، اصلاح و بازسازی چشمه روستای قیاسیه و اجرای طرح آبرسانی به مقبره ملاحسن کاشی در شهر سلطانیه از دیگر طرح‌های آبرسانی بهره برداری شده در شهرستان سلطانیه در سال جاری است.

وی ادامه داد: اجرای عملیات اصلاح خط انتقال آب آشامیدنی شهر گوزلدره به طول ۱۷۰۰ متر، احداث مخزن ۲۰۰ متر مکعبی ذخیره آب در روستای قیاسیه، احداث مخزن و شبکه توزیع در روستای قشلاق، احداث مخزن و سه کیلومتر خط انتقال در روستای چمه و احداث شبکه توزیع آب در روستای سبزدرق به طول بیش از دو کیلومتر نیز امسال در شهرستان سلطانیه مورد بهره برداری گرفت.

به گفته نادرخانی احداث مخزن ۲۰۰ متر مکعبی روستای مشک آباد، تامین و انتقال آب روستای ویک، تامین و انتقال آب آشامیدنی روستا‌های ساریجالو و چپ دره، آبرسانی به روستای امیرآباد و احداث شبکه توزیع و خط انتقال روستای برنقور نیز از دیگر طرح‌های آبرسانی در دست اجرای شرکت آبفا در شهرستان سلطانیه است که با اعتباری بالغ بر ۱۳ میلیارد تومان اجرا می‌شود.