به گفته حسین ذوالفقاری کشور، با هرگونه تبلیغ و خرید و فروش موادمخدر و روان‌گردان‌های نوظهور در فضای مجازی برخورد جدی می شود.

با تبلیغ و خرید و فروش روان گردان‌ها در فضای مجازی برخورد می شود

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،دبیرکل شورای مبارزه با مواد مخدر کشور گفت درخصوص پدیده روان گردان ها و ترکیبات نوظهوری که درفضای پلتفرم هایی چون تلگرام و اینستاگرام تبلیغ و خرید و فروش می شود، گفت: درخصوص وجود جرایم درفضای مجازی برنامه این است که در قانون هرچه جرم شناخته شده دستگاه‌های اطلاعاتی قضایی وانتظامی می توانند ورود کنند و برخورد کنند الان هرکسی در فضای مجازی بیاد تبلیغ کند یابحث خرید وفروش واحیانا حتی تبادل یک سری وجه وغیره وذلک از سیستم موبایل وکارت خوان انجام بدهند جرم هست و باید دستگاه‌ها برخورد کنند.