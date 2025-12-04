وزیر خارجه ونزوئلا ایوان خیل پینتو به نمایندگی از نیکولاس مادورو رئیس جمهور کشور قدردانی صمیمانه ونزوئلا را از ایران برای همبستگی و حمایت در برابر تهدید های آمریکا اعلام کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، وزیر خارجه ونزوئلا ایوان خیل پینتو دیروز در پیامی در کانال تلگرامی خود از دیدار با سفیر جمهوری اسلامی ایران در این کشور علی چگینی خبر داد و اعلام کرد هدف از آن، تأیید تعهد مشترک برای تقویت اتحاد راهبردی دو کشور بود.

وی افزود: این همکاری به دو کشور امکان می‌دهد روابط دوجانبه را تعمیق کنند، از حاکمیت سیاسی، مردمی و سرزمینی خود دفاع کنند و در عین حال توسعه اجتماعی و شکل‌گیری جهانی چندقطبی را پیش ببرند.

وزیر خارجه ونزوئلا گفت : به نمایندگی از رئیس‌جمهور نیکولاس مادورو، قدردانی صمیمانه خود را از دولت جمهوری اسلامی ایران به‌خاطر همبستگی و حمایتش در برابر تهدید‌هایی آمریکا که ونزوئلا، سراسر منطقه کارائیب و آمریکای لاتین با آن روبه‌رو هستند، ابراز کردیم».

رئیس دستگاه دیپلماسی ونزوئلا در پایان پیام خود تاکید کرد «ونزوئلا و ایران به دفاع از عدالت و دیپلماسی صلح ادامه خواهند داد».