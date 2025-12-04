پخش زنده
از روز شنبه تا روز دوشنبه هفته آینده در کلانشهر اصفهان شاخص آلودگی هوا صعودی و هوا آلوده برای گروههای حساس خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ کارشناس پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: بر اساس بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی امروز با تضعیف و خروج سامانه ناپایدار آسمان بهصورت قسمتی تا نیمهابری در برخی نقاط مه و کاهش دمای کمینه انتظار میرود.
مینا معتمدی با بیان اینکه روز جمعه در برخی نقاط بخصوص غرب استان احتمال بارش پراکنده مورد انتظار است گفت: از روز دوشنبه سطح استان به تدریج تحت تاثیر موج جدید و ناپایداری قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه دما نیز طی ۲۴ ساعت آینده تغییر محسوسی نخواهد داشت، گفت: بیشینه دمای هوای اصفهان ۱۸ و کمینه فردا صبح ۲ درجه و خوروبیابانک با ۲۱ درجه و بویین میاندشت با منفی ۸ درجه به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان پیشبینی میشود.