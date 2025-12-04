پخش زنده
سه مستند «عمق میدان»، «در میان درختان انجیر» و «هر شش ثانیه یک نفر» از تولیدات گروه مستند شبکه افق به بخشهای مختلف نوزدهمین جشنواره بینالمللی سینما حقیقت راه یافتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، امسال سه مستند تازه از تولیدات گروه مستند شبکه افق با همراهی و مشارکت نهادهای مختلف فرهنگی و رسانهای، به بخشهای «آوینی»، و «کوتاه ملی» و «دانشجویی» نوزدهمین جشنواره بینالمللی سینما حقیقت راه یافته و به رقابت میپردازند.
مستند «عمق میدان» به کارگردانی علی شهابالدین و محمدعلی یزدانپرست و تولید مشترک گروه مستند شبکه افق، مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی و نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با نگاهی روایی و مبتنی بر اسناد، یکی از مهمترین عملیاتهای ابتدای جنگ تحمیلی را بازآفرینی میکند.
این اثر به تهیهکنندگی علی و حنانه شهابالدین به تصرف و تخریب سکوهای نفتی البکر و الامیه توسط گروه رزمی ۴۲۱ ارتش جمهوری اسلامی ایران میپردازد. «عمق میدان» به بخش «آوینی» نوزدهمین جشنواره بینالمللی سینماحقیقت راه یافته است.
مستند «در میان درختان انجیر» به نویسندگی، تهیهکنندگی و کارگردانی مسعود زارعیان به بخش «کوتاه ملی» جشنواره راه یافته است. این مستند، تولید گروه مستند شبکه افق با حمایت مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی و شبکه افق سیماست و داستان مادری عراقی و فرزندش ابوفلاح را روایت میکند که هر سال در منطقه خانالنص میان نجف و کربلا، با مهر و اشتیاق میزبان زائران اربعیناند.
مستند «هر شش ثانیه یک نفر» که در گروه مستند شبکه افق و با همکاری مؤسسه خانواده اسلامی و تربیت معنوی خاتم تولید شده، به موضوع پرچالش خودکشی در نوجوانان ایرانی با نگاهی روانشناختی میپردازد. این اثر به تهیهکنندگی دکتر محمدحسین چاوشیان و با کارگردانی مائده حدادیان به بخش «دانشجویی» نوزدهمین جشنواره بینالمللی سینماحقیقت راه یافته است.