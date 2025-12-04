به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،فرود سالاری رئیس این سازمان با اشاره به دریافت هشدارهایی مبنی بر مشاهده سویه جدید بیماری ویروسی تب برفکی در چند استان کشور، گفت: با توجه به شدت سرایت‌پذیری این بیماری و پیامدهای سنگین اقتصادی آن برای دامپروری، ضرورت دارد دامداران جنوب کرمان بیش از گذشته نکات ایمنی و مراقبتی را مورد توجه قرار دهند.

تب برفکی از بیماری‌های حاد ویروسی نشخوارکنندگان به‌ویژه گاو، گوسفند و بز است که در صورت شیوع، خسارات گسترده‌ای به واحدهای دامداری وارد می‌کند. سالاری تأکید کرد که رعایت دقیق توصیه‌های تخصصی می‌تواند نقش مؤثری در جلوگیری از ورود این بیماری به منطقه داشته باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان با تأکید بر اینکه مدیریت شیوع این بیماری بدون همکاری دامداران امکان‌پذیر نیست، افزود: جهاد کشاورزی جنوب کرمان آمادگی دارد راهنمایی‌ها و خدمات لازم را برای پیشگیری و کنترل این بیماری در اختیار دامداران قرار دهد.

بر اساس اعلام سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان و اداره کل دامپزشکی جنوب کرمان برای کاهش خطر انتقال و انتشار این سویه، دامداران باید اقدامات همچون پرهیز از خرید یا ورود دام زنده از استان‌هایی که درگیر بیماری هستند،انجام هرگونه جابه‌جایی دام تنها با اخذ مجوز کتبی از اداره دامپزشکی مربوطه،کنترل ورود افراد و خودروهای غیرضروری به محوطه دامداری‌ها و محدودسازی ترددها،رعایت مستمر اصول بهداشتی و گزارش فوری هر نوع نشانه مشکوک مانند لنگش، ترشح دهانی، تاول یا زخم در دهان و سم به نزدیک‌ترین اداره دامپزشکی را مد نظر قرار دهند.