طرحی ویژه به منظور پایش مصرف آب در منازل و نصب شیرآلات برای مشترکان در حال برنامهریزی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان از برنامهریزی برای اجرای طرحی ویژه به منظور پایش مصرف آب در منازل مشترکان خبر داد.
سعید سرآبادانی افزود: در قالب این طرح، همکاران شرکت به منازل مراجعه کرده و تاسیسات آبی از جمله نشتی کولر و شیرآلات داخل ساختمان بررسی میشود.
او گفت: در این بازدید، لوازم کاهنده فشار نیز همراه بازدیدکنندگان موجود خواهد بود و در صورت نیاز، نصب این تجهیزات انجام میشود، هزینه نصب این لوازم در قبض آب مشترکان اعمال خواهد شد.
سرآبادانی با اشاره به هدف طرح گفت: امیدواریم این برنامه به مدیریت مصرف آب خانوادهها کمک کند، در حال حاضر طرح هنوز به مرحله اجرا نرسیده و در حال برنامهریزی هستیم، در صورت اجرا همکاران با لباس فرم و کارت شناسایی رسمی به منازل مراجعه خواهند کرد.