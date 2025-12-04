به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که اظهارات مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مبنی بر قوی‌کردن اوکراین تا حد ممکن، نمود شکل جدیدی از نازیسم است.

ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه گفت: به گفته کالاس، هر چه جمعیت اوکراین کمتر باشد، قوی‌تر است؟ ثروتمندتر است؟ هر چه ثروت معدنی و منابع سرانه این کشور بیشتر باشد، قدرتمند خواهد بود؟

وی افزود : این نازیسم است، فقط در یک ظاهر جدید. بدبینانه، سرد و کاملاً غیراخلاقی. شما می‌توانید هر چیزی را تحت پوشش نوعی تلاش برای رفاه و نگرانی برای مردم ادعا کنید».