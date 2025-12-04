به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مردم شهرستان‌های خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی با اعلام این خبر، گفت: با تلاش و پیگیری‌های صورت گرفته امسال ۷۵ هزار میلیارد ریال برای توسعه خلخال و کوثر و همچنین برای بهره‌مندی مردم شهرستان کوثر از آب سد گیوی ۱۶ هزار میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.

وحید کنعانی با بیان اینکه توسعه نیافتگی خلخال موجب شده تا جمعیت ۱۵۰ هزار نفری این شهرستان در سال‌های اخیر به ۸۰ هزار نفر کاهش یابد، افزود: تلاش می‌شود تا پایان دوره نمایندگی خود در مجلس ۱۲ طرح بزرگ در خلخال و کوثر مورد بهره‌برداری قرار بگیرد.

وی با اشاره به تکمیل طرح‌های اولویت‌دار خلخال و کوثر از تکمیل ۲۵ کیلومتر از راه اصلی خلخال - منجیل، بهره‌برداری از پایاب سد کوثر، تکمیل کمربندی شهر خلخال، تکمیل سه‌راهی سرچم تا شهر هشجین به طول ۱۲ کیلومتر، تکمیل ساختمان درمانگاه تخصصی تامین اجتماعی خلخال و تکمیل ساختمان اورژانس ۷۵ تختخوابی خلخال خبر داد.