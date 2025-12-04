صنعت رنگ و رزین؛ نماد خودکفایی
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت از رشد ۱۰ درصدی تولید و ۱۷ درصدی صادرات در صنعت رنگ و رزین خبر داد.
؛ به گفته آقای شیخ؛ با سرمایهگذاری صورت گرفته، در تلاشیم با تخصیص به موقع ارز و واردات مواد اولیه، زمینه شکوفایی هر چه بیشتر این صنعت را فراهم کنیم.
بیست و پنجمین نمایشگاه رنگ و رزین با حضور بیش از ۳۰۰ شرکت داخلی و خارجی تا ۱۵ آذرماه در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برپاست.
