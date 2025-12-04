صنعت رنگ و رزین؛ نماد خودکفایی

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت از رشد ۱۰ درصدی تولید و ۱۷ درصدی صادرات در صنعت رنگ و رزین خبر داد.