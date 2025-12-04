به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، فرود سالاری رئیس سازمان جهاد کشاورزی گفت: این پروژه شامل احیاء و راه‌اندازی مجدد فاز تولید علوفه سیلویی با استفاده از ضایعات و پسماندهای کشاورزی و همچنین احداث فاز جدید تولید خوراک آماده دام (مش و پلت) است که مجموعاً با سرمایه‌گذاری بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال و با همکاری، معاونت بهبود تولیدات دامی، مدیریت صنایع کشاورزی و اداره‌کل امور عشایر به خطوط تولید منطقه افزوده شد.

سالاری افزود: اجرای این طرح موجب افزایش قابل توجه ظرفیت تولید سالیانه خوراک دام به میزان ۵۰ هزار تن شامل ۲۰ هزار تن سیلاژ بسته‌بندی و ۳۰ هزار تن کنسانتره شده و بیش از ۴۸ فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان این رویداد را گامی بلند در جهت تقویت زنجیره تأمین نهاده‌های دامی، کاهش وابستگی و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و دامپروری جنوب استان دانست.

وی خاطرنشان کرد: در راستای حمایت از این واحد تولیدی، سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان اقدام به انعقاد تفاهم‌نامه و تخصیص نهاده خام جهت تولید کنسانتره مورد نیاز عشایر منطقه کرده است.