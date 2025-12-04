پخش زنده
دو فاز از کارخانه خوراک دام جنوب استان کرمان در جیرفت با سرمایهگذاری ۵۰۰ میلیارد ریالی به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، فرود سالاری رئیس سازمان جهاد کشاورزی گفت: این پروژه شامل احیاء و راهاندازی مجدد فاز تولید علوفه سیلویی با استفاده از ضایعات و پسماندهای کشاورزی و همچنین احداث فاز جدید تولید خوراک آماده دام (مش و پلت) است که مجموعاً با سرمایهگذاری بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال و با همکاری، معاونت بهبود تولیدات دامی، مدیریت صنایع کشاورزی و ادارهکل امور عشایر به خطوط تولید منطقه افزوده شد.
سالاری افزود: اجرای این طرح موجب افزایش قابل توجه ظرفیت تولید سالیانه خوراک دام به میزان ۵۰ هزار تن شامل ۲۰ هزار تن سیلاژ بستهبندی و ۳۰ هزار تن کنسانتره شده و بیش از ۴۸ فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان این رویداد را گامی بلند در جهت تقویت زنجیره تأمین نهادههای دامی، کاهش وابستگی و افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی و دامپروری جنوب استان دانست.
وی خاطرنشان کرد: در راستای حمایت از این واحد تولیدی، سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان اقدام به انعقاد تفاهمنامه و تخصیص نهاده خام جهت تولید کنسانتره مورد نیاز عشایر منطقه کرده است.