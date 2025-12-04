متهمی که اقدام به تیراندازی و مجروح کردن ۲ شهروند کرده بود دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان برخوارگفت: متهمی که اقدام به تیراندازی و مجروح کردن ۲ شهروند کرده بود دستگیر شد.

سرهنگ نعمت خلیلی افزود: در پی وقوع یک فقره تیراندازی در یکی از معابر شهرستان برخوار که منجر به جراحت ۲ نفر از شهروندان شده بود، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس اطلاعات شهرستان قرار گرفت و پس از بررسی‌های پلیسی، متهم شناسایی و در عملیاتی ضربتی در مخفیگاهش دستگیر شد.

وی افزود: متهم در تحقیقات اولیه به بزه ارتکابی اعتراف و انگیزه خود از این اقدام را اختلافات شخصی بیان کرد.

وی گفت: در بازرسی از مخفیگاه متهم، یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز و تعدادی فشنگ کشف شد که پس از تشکیل پرونده متهم به مرجع قضایی معرفی و تحویل شد.