در پانزدهمین سفر استانی رئیس جمهور؛
بهره برداری از ۶ زیرساخت شبکه برق کهگیلویه و بویراحمد
امروز ۶ زیرساخت شبکه توزیع برق کهگیلویه و بویراحمد با حضور رییس جمهور و از طریق ویدیوکنفرانس افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرعامل شرکت برق منطقهای خوزستان در آیین بهره برداری از طرحهای برق کهگیلویه و بویراحمد گفت: این طرحها ۱۰هزار و ۸۸۸ میلیارد ریال اعتبار به مرحله بهره برداری رسیده است.
علی اسدی افزود: طرحهای پایداری شبکه برق کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج، گچساران، مارگون، چرام، دژکوه و سایر مناطق کهگیلویه و بویراحمد احداث شده است.
اسدی عنوان کرد: این طرح ها شامل بهینهسازی و افزایش ظرفیت پست ۱۳۲ کیلو ولت جهاد در گچساران با نصب ترانس ۵۰ مگاولتآمپری، بهینهسازی و افزایش ظرفیت ترانس دوم پست ۱۳۲ کیلوولت مختار در یاسوج با نصب ترانس ۵۰ مگاولتآمپری، تعویض ترانس ۵۰ مگاولتآمپری پست دوگنبدان، احداث پست سیار ۱۳۲ کیلوولت گنبد در گچساران به ظرفیت ۳۰ مگاولتآمپر، بهینهسازی و تعویض ترانس سوم پست برق بهمن در یاسوج به ظرفیت ۵۰ مگاولتآمپر و احداث فیبر نوری یاسوج ۴۰۰_سیمان مارگون_دنا_چرام_دهدشت و دژکوه به طول ۲۰۰ کیلومتر است.
وی بیان کرد: با بهره برداری از این طرحها ۴۰ درصد به ظرفیت برق استان اضافه کرده است
مدیرعامل شرکت برق منطقهای خوزستان عنوان کرد:با توجه به سیاست دولت و تاکید وزیر نیرو احداث نیروگاههای تجدید پذیر و خورشیدی در استان به صورت جدی در حال پیگیری است.
اسدی ابراز داشت: تاکنون فرایند صدور پروانه و موافقت نامه برای ۳۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در کهگیلویه و بویراحمد انجام شده است.
وی ادامه داد: در سفر رئیس جمهور عملیات اجرایی ۱۳۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در این استان آغاز شده است.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای خوزستان گفت: با به سرانجام رسیدن این طرحها ۲۰ درصد مصرف برق استان در ایام پیک و ۴۰ درصد در دوران غیرپیک توسط نیروگاههای خورشیدی تامین میشود.