به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور از وضعیت راه‌ها، روند اجرایی پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی این شهرستان بازدید کرد.

اکبری و هیئت همراه از روستا‌های پری، بیانلو، حسن‌آباد قدیم، گندی، سرین‌دره، آلمالو و آقکند بازدید کردند و در جریان آخرین اقدامات انجام‌شده در حوزه بهسازی، ایمن‌سازی و توسعه راه‌های روستایی قرار گرفتند.

سپس بازدید‌ها در بخش انگوران ادامه یافت و مسئولان با حضور در مسیر‌ها و روستا‌های کاکا، گلابلو، ینگجه، کوسج سفلی و علیا، خضرآباد و در نهایت شهر دندی از نزدیک مشکلات موجود را بررسی کرده و با اهالی روستا‌ها دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

در این دیدارها، مردم روستا‌ها مهم‌ترین مطالبات خود را در حوزه راه، حمل‌ونقل و زیرساخت‌های ارتباطی مطرح کردند.

اکبری در جمع اهالی با تأکید بر اهمیت رفع محرومیت و ارتقای ایمنی راه‌های روستایی، بر تسریع در تکمیل پروژه‌های در دست اجرا و برنامه‌ریزی برای رفع مشکلات موجود دستوراتی صادر کرد.

این سفر یک‌روزه با هدف بررسی دقیق مشکلات میدانی، برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت راه‌های شهرستان و تقویت ارتباط مستقیم با مردم انجام شد.