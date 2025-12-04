

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دو تیم دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان و رعد پدافند ارتش در دیدار رده‌بندی به مصاف یکدیگر رفتند که در نهایت تیم رعد پدافند ارتش با نتیجه ۵ بر ۵ از سد دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان گذشت و به عنوان سومی این دوره از رقابت‌ها دست یافت.

دو تیم در امتیاز مثبت نیز به تساوی ۲۱ رسیدند، اما تیم رعد پدافند ارتش با امتیاز فنی بیشتر ۴۸ بر ۴۶ مقابل تیم دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان به پیروزی رسید.

رعد پدافند ارتش ۵ _ دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان ۵ (اسامی تیم دانشگاه در ابتدا آمده است)

۵۵ کیلوگرم: محمد حسینوند پناهی ۴_محمدپویا اسدی ۳،

۶۰ کیلوگرم: پویا ناصرپور ۱۰_امیرحسین خونساری صفر

۶۳ کیلوگرم: عرفان جرکنی ۳_محمد جانقلی ۸،

۶۷ کیلوگرم: حسین اسدی ۹_حسین عباسی صفر

۷۲ کیلوگرم: حجت رضائی ۸_سعید ارجمند ۴،

۷۷ کیلوگرم: مسعود کاوسی صفر_علی‌اصغر سام‌دلیری ۹،

۸۲ کیلوگرم: علیرضا محمدحسینی ۴_سیدمحمدمهدی میری ۸،

۸۷ کیلوگرم: رسول گرمسیری ۴_علی کبیری ۱،

۹۷ کیلوگرم: محمدهادی صیدی ۴_محمد صادق عبداللهی ۶،

۱۳۰ کیلوگرم: محمدسروش رنجبر صفر_سیدابوالفضل میرزاده ۹