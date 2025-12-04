پخش زنده
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاوری اردبیل گفت: میزان تولید سویا در استان طی سال گذشته ۱۶ هزار تن بود و امسال با برنامهریزی، هدایت و ترویج کشاورزی، پیشبینی میکنیم ۳۵ هزار تن محصول برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، غفور آقایی اظهار کرد: میزان تولید یا برداشت دانه روغنی سویا در استان اردبیل در سال ۱۴۰۲ نیز در حدود ۴۵ هزار تن بود و استان اردبیل رتبه نخست برداشت سویا در کشور را دارد.
مدیر تعاون روستایی استان اردبیل هم اعلام کرد: در سال جاری تاکنون بالغ بر ۲۰ هزار تن سویا از کشاورزان شمال استان خریداری شده و این خرید در راستای حمایت از تولیدکنندگان محلی و تامین نیاز صنایع روغنی کشور انجام گرفته است.
غلامرضا میرزا حسینی با بیان اینکه ۹۵ درصد بهای سویای خریداری شده بهصورت نقدی به کشاورزان پرداخت شده و پنج درصد باقیمانده نیز بهمحض حمل محصول از انبار تسویه حساب خواهد شد، افزود: این اقدام با هدف تامین نقدینگی کشاورزان و ایجاد انگیزه در توسعه کشت سویا صورت گرفته است.
وی اضافه کرد: خرید تضمینی محصولات کشاورزی بهویژه سویا، نقش مهمی در پایداری تولید و افزایش امنیت غذایی کشور دارد و این سازمان با جدیت، روند پرداختها و تحویل محصول را پیگیری میکند.