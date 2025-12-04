وزیر علوم تحقیقات و فناوری گفت: کرامت استاد ، دانشگاه و دانشجو باید حفظ شود و کشور باید بهترین آموزش ها و زیر ساخت‌های پژوهشی را دارا باشد.

امروز ایران بیش از هرزمانی در مسیر پیشرفت و توسعه قرار دارد، اما توسعه ایران بدون توسعه علمی امکان ندارد و توسعه هم با دانشگاه اتفاق می افتد. به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ، سیمایی صراف در دیدار با جمعی از اعضای هیئت علمی و استادان دانشگاه‌های آذربایجان شرقی گفت:امروز ایران بیش از هرزمانی در مسیر پیشرفت و توسعه قرار دارد، اما توسعه ایران بدون توسعه علمی امکان ندارد و توسعه هم با دانشگاه اتفاق می افتد.

وی افزود: باید کرامت استاد ، دانشگاه و دانشجو حفظ شود و کشور باید بهترین آموزش ها و زیر ساخت‌های پژوهشی را دارا باشد از اولین روز‌های خدمت در وزارت با اعتقاد گفته‌ایم توسعه علمی بدون تکریم صاحبان علم امکان پذیر نیست و شعار اصلی ما کرامت دانشگاهیان است.

وی اضافه کرد: آیین نامه ارتقاء، قطب نمای دانشگاه است و ما قصد بازنگری جدی در این خصوص داریم، امید است بازنگری در آیین نامه تامین کننده نیاز‌های دانشگاهیان و برطرف کننده خلاء‌های موجود باشد.

صراف تصریح کرد:در موضوع معیشت دانشگاهیان کارگروه ویژه‌ای تشکیل دادیم و این موضوع به سرانجام خوبی رسیده و بزودی خبر خوشی می شنوید چرا که برای همه عزیزان دانشگاهی دغدغه جدی داریم.

وی با بیان اینکه ما به دنیال ارتقای بیشتری در حقوق و مزایای دانشگاهیان هستیم و در بخش مسکن نیز اراده جدی برای تخصیص زمین داریم گفت: ما در وزارت علوم ۲۵ همت تفاهم نامه امضا کردیم که مبتنی بر قانون جهش تولید دانش بنیان است و می‌تواند پولی بدون حد و مرز به دانشگاه‌ها سرازیر شود.

گفتنی است افزایش حقوق و تامین معیشت استادان، افزایش تجهیزات دانشگاه، اعطای مجوز ویژه برای اعضای هیات علمی در موضوعات مشخص و افزایش اعتبارات پژوهشی دانشگاه از اصلی‌ترین خواسته‌های استادان دانشگاه بود.