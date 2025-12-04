سومین جشنواره لوبیا و محصولات کشاورزی شهر قورچی باشی، کیفیت و کمیت برتر محصول شهرستان خمین را به نمایش گذاشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ سومین جشنواره لوبیا و محصولات کشاورزی در ۳۰ غرفه شامل صنایع دستی، عسل، صنایع کشاورزی و اداوات کشاورزی به مدت ۳ روز برگزار می‌شود.

فرماندار خمین گفت: سالانه حدود هشت هزار و ۵۰۰ تن انواع لوبیا در سطحی نزدیک به سه هزار هکتار زمین زیر کشت در این شهرستان تولید می‌شود که از نظر کیفیت و کمیت در کشور دارای رتبه برتر است.

وحید براتی‌زاده در آیین افتتاح سومین جشنواره لوبیا و محصولات کشاورزی شهر قورچی‌باشی از توابع خمین، افزود: مرکز تحقیقات لوبیای کشور از سال‌ها قبل در خمین راه‌اندازی شده که با همکاری و هماهنگی کشاورزان و بهره‌برداران، ارقام جدید و کم‌آب‌بر در حوزه لوبیا تولید و امروز بخشی از آن رونمایی خواهد شد.

براتی‌زاده با اشاره به مشکلات کشاورزان بیان کرد: کمبود آب و کاهش بارش‌ها به دلیل خشکسالی از مهم‌ترین چالش‌های این حوزه است.

او افزود: کشاورزان با همکاری مرکز تحقیقات توانسته‌اند ارقام مقاوم و کم‌مصرف آب را تولید کنند، اما همچنان نیازمند حمایت در زمینه تسهیلات کشاورزی و توسعه روش‌های نوین آبیاری هستند.

براتی زاده گفت: انتظار می‌رود با حمایت بیشتر وزارت جهاد کشاورزی، کشاورزان این خطه بتوانند کشت‌های نوین خود را توسعه دهند و درآمدشان افزایش یابد.