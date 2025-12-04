پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی شهرستان فاریاب از اقدام فداکارانه مأموران پلیس این شهرستان در نجات جان دو عضو یک خانواده در جریان آتشسوزی عمدی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،سرهنگ شهمرادزاده با اعلام این خبر اظهار داشت: مأموران انتظامی فاریاب در پی تماس شبانه یکی از خانوادهها برای رسیدگی به اختلافات خانوادگی، به محل مورد نظر اعزام شدند. در حین بررسی موضوع، ناگهان منزل مسکونی دچار آتشسوزی شد.
وی افزود: مأموران حاضر در صحنه، با وجود مصدومیت ناشی از شعلههای آتش و در حالی که همچنان در حال انجام وظایف محوله خود بودند، با رشادت و از خودگذشتگی موفق شدند دو نفر از اعضای خانواده را از میان آتش نجات دهند و از بروز خسارات جانی بیشتر جلوگیری کنند.
فرمانده انتظامی فاریاب با اشاره به گزارشهای اولیه، وقوع این آتشسوزی را عمدی و در پی تنشهای خانوادگی عنوان کرد و گفت: با حضور بهموقع نیروهای پلیس، آتشسوزی مهار و مأموران مصدوم نیز جهت درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.
سرهنگ شهمرادزاده در پایان ضمن تقدیر از فداکاری مأموران تحت امر خود، بر تداوم تلاش پلیس برای حفظ امنیت و آرامش شهروندان تأکید کرد.