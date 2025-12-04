مدیر مرکز تخصصی ازدواج و خانواده همتا گفت: نرم افزار تخصصی «همتانا» به عنوان اولین نرم افزار تخصصی همسان گزینی با الگو‌های جامعه‌شناسی و روان‌شناسی و با هدف کاهش آمار طلاق از طریق شناسایی آسیب‌های روان‌شناختی پیش از ازدواج، راه‌اندازی شد.

حسن ابراهیمی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: در تحقیقات دو ساله با دانشگاه علامه طباطبایی، عامل اصلی ازدواج‌های ناموفق را پیگیری کردیم.

این متخصص روانشناسی بالینی ادامه داد: پس از تحقیق روی حدود هزار پرونده طلاق، دریافتیم که ۸۵ درصد این زوجین به دلیل آسیب‌های روان‌شناختی که پیش از ازدواج وجود داشته، از هم جدا شده‌اند. این پژوهش ما را به طراحی نرم افزاری بر اساس مدل درمان معکوس واداشت تا با شناسایی این آسیب‌ها در ابتدا، از ازدواج‌های ناموفق جلوگیری کنیم.

وی مزیت رقابتی «همتانا» را انتخاب روان‌شناختی دانست و افزود: در این نرم افزار، ویژگی‌های شخصیتی، تناسب‌ها و تشابهات کاربران به دقت بررسی می‌شود. فرآیند همسان‌گزینی توسط یک تیم تخصصی متشکل از دستیار مشاور، معرف و مشاور انجام می‌شود تا با کمترین آسیب، بهترین معرفی برای فرد صورت گیرد.

ابراهیمی گفت: ما حدود ۱۲ جلسه مشاوره پیش از ازدواج، شامل مشاوره حقوقی، سنتی (مزاج شناسی)، ژنتیک، مدیریت روابط عاطفی و حتی مشاوره جنسی را در نظر گرفته‌ایم تا زوجین در آینده با مشکلات اساسی مواجه نشوند. علاوه بر این، پس از ازدواج نیز به صورت دوره‌ای (هر شش ماه) وضعیت زوجین را رصد و پایش می‌کنیم.

مدیر مرکز تخصصی ازدواج و خانواده همتا ادامه داد: کاربران می‌توانند با مراجعه به وبگاه www.hamtana.app یا از طریق نصب نرم افزار، فرآیند چهارمرحله‌ای عضویت را طی کرده و از خدمات همسان‌یابی و مشاوره آنلاین بهره‌مند شوند.

مدیرعامل این طرح در پایان از سرمایه‌گذاران دولتی و خصوصی دعوت کرد تا برای گسترش و معرفی این پلتفرم ملی همکاری کنند.