رئیس جمهور با بیان اینکه ما هیچ کاری را بدون نظر کارشناسی انجام نمی‌دهیم کفت: اصول اصلاحات زمان بر است، اگه قانون اصلاحات را بپذیریم باید بدانیم چه زمانی چه کاری انجام دهیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در نشست با فعالان سیاسی استان کهگیلویه و بویراحمد در پاسخ به گلایه های یکی از فعالان محیط زیست با بیان اینکه چه کسی گفته ما داریم محیط زیست را نابود می کنیم گفت: نه در سد خرسان و نه در سد ماندگان محیط زیست را نابود نمی کنیم.

پزشکیان با بیان اینکه اصول اصلاحات زمان بر است، افزود: اگه قانون اصلاحات را بپذیریم باید بدانیم چه زمانی چه کاری انجام دهیم.

وی با بیان اینکه در عرض یک سال همه مشکلات را نمی‌شود برطرف کرد، گفت: ۹۰ هزار کارمند را که گزینش کرده بودن و رد کردند نتوانستیم برگردونیم.

پزشکیان با بیان اینکه خیلی از مسائلی که می‌توانست اختلاف ایجاد کند، را شناسایی کردیم، افزود: رفع مشکلات زمان بر است و حدود یک تا دو دهه زمان نیاز است تا مشکلات کمتر شود.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه چه کسی گفته نباید این مسئله محیط زیست سد‌های ماندگان و خرسان ۳ نباید کارشناسی شود، گفت: نه تنها این مشکل بلکه همه مشکلات باید با کار کارشناسی برطرف شود و اینجا را گفتیم ویژه ببینند.

وی افزود: ما نه دستوری دادیم، نه امری کردیم و نه دنبال دستور دادن هستیم، گفت: این کارشناس‌ها نه اصفهانی، نه خوزستانی و نه بویراحمدی هستند در کل ایران گرفتار کم آبی هستیم در تهران هم با این مشکل مواجه هستیم.

وی افزود: یک تیم از کارشناس‌ها با تخصص‌های بدون سوگیری قرار است تصمیم گیری کنند تا مشکل کم آبی در تهران را حل کنند ما در بحران قرار داریم و حل آن نیازمند کار کارشناسی است.

وی با اشاره به اینکه اساتید مسلم محیط زیست در زمینه احداث سد در بویراحمد نظر می‌دهند، عنوان کرد: نباید به محیط زیست صدمه زده شود ما هیچ کاری را بدون نظر کارشناسی انجام نمی‌دهیم اینکه برخی‌ها دارند شیطنت می‌کنند، صدا و سیما برخی مسائل را جوری قلمداد می‌کند که در واقع آن طور نیست.

وی گفت: ما اختیار را به استانداران دادیم، نخبگان، سیاستمداران و اساتید علم و اندیشه وجود دارند ما هم کمک می‌کنیم همکاری کنید این مهم را برطرف کنید.

رئیس جمهور با بیان اینکه برخی طرح‌ها ملی هستند عنوان کرد: این موارد را باید با رویکرد ملی به آن نگاه کنیم.

وی عنوان کرد: اصلاحات یعنی عدالت، مردم نباید از سیستم ناراضی باشند، کیفیت یعنی رضایت مردم و من اول از خودم شروع می‌کنم نباید مردم را ناراضی کنند در قبال خدمتی که می‌دهند.

پزشکیان عنوان کرد: سپردن کار به کارشناس دلسوز وظیفه ما است هر کس که می‌تواند این گوی و این میدان، ما اختیار را واگذار می‌کنیم.

رئیس جمهور با بیان اینکه دولت کسری بودجه دارد، پول چاپ می‌کند و این تورم ایجاد می‌کند، عنوان کرد: کنار گود بایستی و بگویی لنگش کن درست نیست من اومدم هرچه از دستم برمی آید تا جایی که می‌توانم صادقانه انجام دهم کمک کنید، دعوا نکنید، از دانش بنیان ها، دانشگاهیان، بازار و ... پشتیبانی می‌کنیم سعی می‌کنیم با مردم جلوبریم و مقابل مردم نمی‌ایستم.

پزشکیان تاکید کرد: من از آب و کشاورزی به صورت تخصصی چیزی نمی‌دانم هر تصمیمی بگیریم کارشناسان بگویند درست نیست از آن صرفنظر می‌کنم

وی با بیان اینکه من جراح قلب هستم، اضافه کرد: من هفده سال جراحی کردم، امتحان برد نفر دوم ایران شدم، قلب حدود ۱۶ تخصص و فوق تخصص دارد و من نمی‌توانم در مورد قلب به تنهایی نظر بدهم.