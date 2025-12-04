به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ مدیر فرودگاه شهدای اراک با اعلام آمادگی کامل این مجموعه برای میزبانی از پرواز‌های فوق‌العاده پنج‌شنبه و جمعه گفت: فرودگاه اراک در این دو روز پذیرای ۱۸ پرواز مسافری از جمله، تیم‌های پرسپولیس، استقلال و آلومینیوم خواهد بود.

محمدطاهری افزود: همه واحد‌های فرودگاه، خدمات فرودگاهی، حفاظت هواپیمایی، پلیس، سوخت رسانی و هواشناسی در آماده‌باش کامل هستند تا بهترین شرایط برای جابه‌جایی ایمن، سریع و با کیفیت مسافران و تیم‌ها فراهم شود.

فردا، جمعه ۱۴ آذر، تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال در ورزشگاه امام خمینی (ره) شهر اراک مسابقه می‌دهند.

دیدار تیم‌های آلومینیوم اراک مقابل فولاد خوزستان نیز که در اهواز انجام می‌شود، همچون پرواز رفت و برگشت سرخابی‌ها در اراک و از طریق فرودگاه شهدای اراک انجام خواهد شد.