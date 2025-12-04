به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تارنمای اروپایی یورواکتیو نوشت: این دیپلمات ارشد پس از آن که در تحقیقات مربوط به کلاهبرداری و ادعای پارتی بازی در آموزش‌های دیپلماتیک تحت حمایت اتحادیه اروپا، مظنون شناخته شد از سمت خود به عنوان رئیس کالج اروپا استعفا داد.

موگرینی در بیانیه ای پس از جلسه کمیته اجرایی کالج در روز پنجشنبه گفت: در راستای نهایت دقت و انصافی که همیشه در انجام وظایف خود داشته ام، امروز تصمیم گرفتم از سمت ریاست کالج استعفا دهم.

این اظهارات یک روز پس از آن مطرح شد که استفانو سانینو (Stefano Sannino) مقام ارشد اتحادیه اروپا اعلام کرد که در پایان ماه دسامبر (آذر) بازنشسته خواهد شد. او رئیس مدیرکل کمیسیون برای خاورمیانه، شمال آفریقا و خلیج فارس است.

اولین بار تارنمای یورواکتیو گزارش داد که سانینو پس از آن که به عنوان مظنون در این تحقیقات معرفی شد، اعلام کرد که بازنشسته خواهد شد.

تحقیقات مربوط به این پرونده توسط دادستان اتحادیه اروپا رهبری می‌شود و بر قراردادی یک ساله که تحت مناقصه‌ای به کالج اروپا اعطا شده است، تمرکز دارد. هدف از این قرارداد راه اندازی یک آکادمی جدید برای آموزش دیپلمات‌های ملی جوان و کارمندان دولت اتحادیه اروپا برای نقش‌های آینده نمایندگی اروپا در خارج بوده است.

موگرینی بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ مسئول سرویس اقدام خارجی اروپا بود. پس از او جوزپ بورل و کایا کالاس این سمت را برعهده گرفتند.

این مقام اروپایی در بیانیه ای که بعد از آزادی از بازداشت منتشر شد، گفت: به طور کامل به دستگاه قضایی اعتماد و اطمینان دارم که صحت اقدام کالج مشخص خواهد شد.

وی همچنین گفت به طور کامل با مقامات مسئول این تحقیقات همکاری خواهد کرد.

مسئول سابق کمیسیون اتحادیه اروپا همچنان در این پرونده مظنون شناخته می‌شود.