با راه اندازی کارگاه تولید دوچرخه و تولید کفش چرم در زندان بم تعدادی از زندانیان مشغول به کار شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،کارگاههای دوچرخه سازی و تولید کفش چرم که در چند ماه پیش در زندان بم افتتاح شده بود اکنون رونق گرفته و تعدادی از زندانیان در این واحدها مشغول فعالیت و مهارتآموزی شدند.و این طرح ها بهعنوان یکی از طرحهای تحولی مجموعه قضایی بشمار می روند.
حجت الاسلام ابوالفضل فرحبخش رئیس دادگستری بم در حاشیه این بازدید اظهار کرد: این کارگاهها صرفاً یک فضای کار نیستند، بلکه بستری برای ایجاد اشتغال واقعی، آموزش مهارتهای پایدار و بازگشت آبرومندانه زندانیان به جامعه محسوب میشوند.
جعفری زاده دادستان عمومی وانقلاب شهرستان بم در بازدید از انین طرحها با تأکید بر ضرورت حمایت دستگاه قضا از طرحهای اشتغالزایی گفت: اشتغالمحور کردن محیط زندان، یک ابزار اثرگذار برای پیشگیری از جرم و تقویت بنیان خانوادههای زندانیان است و این روند با برنامهریزی دقیقتر و نظارت مستمر دنبال میشود.