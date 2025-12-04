پخش زنده
کاروان دانش آموزان پسر کیش امروز از مناطق عملیاتی جنوب غرب کشور به جزیره کیش بازگشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مسئول بسیج دانش آموزی کیش، گفت: آخرین کاروان از دانش آموزان کیش امروز از مناطق عملیاتی دهلاویه، هویزه و جنوب غرب کشور به کیش بازگشت.
سرهنگ حمیدرضا مجاور، گفت: اردوهای راهیان نور مرحله بعدی برای بسیجیان محلات برگزار خواهد شد.
والدین دانش آموزان شرکت کننده در اردوی راهیان نور آشنایی با شهدا، الگوگیری از شهدا و تقویت روحیه ایثار و فداکاری برای حفظ ارزشهای والای انقلاب اسلامی را از مهمترین برکات برگزاری اردوی راهیان نور برای نسل جوان اشاره کردند.