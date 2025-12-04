مدیرحوزه‌های علمیه سراسر کشور گفت: رشد مقام زن در ابعاد مختلف در حال حاضر به گونه‌ای است که نشان می‌دهد زن امروز جامعه ایران پویا و به دنبال کسب مدارج بالاست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیت الله علیرضا اعرافی در دیدار رئیس ستاد بزرگداشت مقام مادر و زن گفت: و رشد مقام زن در ابعاد اجتماعی فرهنگی، علمی و ورزشی در حال حاضر به گونه‌ای است که آمار‌ها نشان می‌دهد زن امروز جامعه ایران پویا و به دنبال کسب مدارج بالاست انقلاب اسلامی ایران دستاورد‌ها بسیاری را برای زنان ایران فراهم کرده است.

مدیرحوزه‌های علمیه سراسر کشور بااشاره‌ای به فعالیت حوزه زنان در جامعه الزهرا داشت و افزود: حضور بانوان در جبهه فعالیت‌های دینی و اسلامی از نکاتی است است که کمک به افشای نقشه‌های دشمنان بر علیه زن امروز می‌شود.

در این دیدار ریحانه سلامی رئیس ستاد ملی مقام زن و مادر هم گفت: این ستاد با مطالعه و برنامه ریزی تلاش دارد الگوی سوم زن اسلامی که کنشگراسلامی اجتماعی است در جامعه رواج دهد.

وی از افتتاح برنامه‌های هفته مقام زن و مادر از قم خبر داد و گفت: تلاش داریم با بهره گیری از ظرفیت استان‌های کشور در عرصه‌های علم و فناوری، حجاب و عفاف، تعلیم و تربیت شبکه پیوسته ایجاد و مسیر بهره گیری استان‌ها را از این ظرفیت‌ها فراهم کنیم.

در ادامه رئیس ستاد ملی مقام زن و مادر با مدیر جامعه ال زهرا هم دیدار کردند در این دیدار زهره برقعی گفت: جامعه الزهرا با تربیت بانوان فرهیخته علاوه بر داخل ایران در حوزه بین الملل هم توانسته حضور و فعالیت چشمگیری داشته باشد.