مدیرحوزههای علمیه سراسر کشور گفت: رشد مقام زن در ابعاد مختلف در حال حاضر به گونهای است که نشان میدهد زن امروز جامعه ایران پویا و به دنبال کسب مدارج بالاست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیت الله علیرضا اعرافی در دیدار رئیس ستاد بزرگداشت مقام مادر و زن گفت: و رشد مقام زن در ابعاد اجتماعی فرهنگی، علمی و ورزشی در حال حاضر به گونهای است که آمارها نشان میدهد زن امروز جامعه ایران پویا و به دنبال کسب مدارج بالاست انقلاب اسلامی ایران دستاوردها بسیاری را برای زنان ایران فراهم کرده است.
مدیرحوزههای علمیه سراسر کشور بااشارهای به فعالیت حوزه زنان در جامعه الزهرا داشت و افزود: حضور بانوان در جبهه فعالیتهای دینی و اسلامی از نکاتی است است که کمک به افشای نقشههای دشمنان بر علیه زن امروز میشود.
وی از افتتاح برنامههای هفته مقام زن و مادر از قم خبر داد و گفت: تلاش داریم با بهره گیری از ظرفیت استانهای کشور در عرصههای علم و فناوری، حجاب و عفاف، تعلیم و تربیت شبکه پیوسته ایجاد و مسیر بهره گیری استانها را از این ظرفیتها فراهم کنیم.