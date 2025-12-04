پخش زنده
مراسم تکریم مادران و همسران شهدا در خرمشهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ آیین تجلیل و تکریم از مادران و همسران شهدا همزمان با سالروز وفات حضرتامالبنین (س) با حضور خانوادههای شاهد و ایثارگر در حسینیه شبابالهاشمیه خرمشهر برگزار شد.
این آیین به مناسبت سالروز وفات حضرتامالبنین (س) و بهمنظور پاسداشت صبر و استقامت مادران و همسران شهدا برگزار شد.
در این مراسم، فکاری رئیس بنیاد شهید خرمشهر با اشاره به جایگاه والای مادران شهدا، استقامت آنان را الگویی بیبدیل دانست و اظهار کرد: «مادران شهدا صبورترین و بزرگوارترین اعضای جامعه هستند و مقام، اجر و قرب آنان کمتر از مقام شهادت نیست. تکریم و بزرگداشت مقام شهدا و مادران آنان وظیفه همگانی است.
پس از سخنرانی، مراسم با مداحی و سینهزنی ادامه یافت و در پایان، به رسم یادبود هدایایی به مادران و همسران معزز شهدا اهدا شد.